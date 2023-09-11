Пара Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе снова попала в поле зрения поклонников. Они пришли вместе на теннисный чемпионат US Open в Нью-Йорке, но, похоже, периодически больше интересовались друг другом, чем происходившим на корте. Знаменитости обнимались, целовались и вообще вели себя очень нежно.
На видео, появившемся в Twitter, видно, как звезда реалити-шоу Семейство Кардашьян гладит волосы Шаламе и одновременно следит за увлекательным моментом матча. Для выхода на спортивное событие влюбленные выбрали схожую темную одежду и солнечные очки.
Kylie Jenner, Timothee Chalamet and Laverne Cox watching the US Open final. pic.twitter.com/OFUFpJCIPi
— Pop Crave (@PopCrave) September 10, 2023
Фотографии модели и актера собрали немало комментариев, правда, большинство из них не слишком приятные.
- Тим – хороший актер, мы все это знаем.
- Назови ее мамочкой!
- Тимоти, ты способен на большее!
- Такое впечатление, что разведенная 42-летняя женщина решила начать встречаться со старшеклассником.
Отметим, что на самом деле Кайли Дженнер даже младше Тимоти Шаламе – ей 26, а ему 27 лет. Да и, судя по фото, они не обращают особого внимания на язвительные комментарии. Что же это на самом деле – роман или пиар – покажет время.
Напомним, знаменитости не в первый раз подогревают интерес поклонников общими выходами в свет. Не так давно их заметили за поцелуями на концерте Бейонсе.