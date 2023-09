Пара Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе снова попала в поле зрения поклонников. Они пришли вместе на теннисный чемпионат US Open в Нью-Йорке, но, похоже, периодически больше интересовались друг другом, чем происходившим на корте. Знаменитости обнимались, целовались и вообще вели себя очень нежно.

На видео, появившемся в Twitter, видно, как звезда реалити-шоу Семейство Кардашьян гладит волосы Шаламе и одновременно следит за увлекательным моментом матча. Для выхода на спортивное событие влюбленные выбрали схожую темную одежду и солнечные очки.

Kylie Jenner, Timothee Chalamet and Laverne Cox watching the US Open final. pic.twitter.com/OFUFpJCIPi

— Pop Crave (@PopCrave) September 10, 2023