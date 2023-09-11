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Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе застукали за поцелуями на теннисном турнире

11 сентября 2023, 15:08
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер

Пара Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе снова попала в поле зрения поклонников. Они пришли вместе на теннисный чемпионат US Open в Нью-Йорке, но, похоже, периодически больше интересовались друг другом, чем происходившим на корте. Знаменитости обнимались, целовались и вообще вели себя очень нежно.

На видео, появившемся в Twitter, видно, как звезда реалити-шоу Семейство Кардашьян гладит волосы Шаламе и одновременно следит за увлекательным моментом матча. Для выхода на спортивное событие влюбленные выбрали схожую темную одежду и солнечные очки.

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Фотографии модели и актера собрали немало комментариев, правда, большинство из них не слишком приятные.

  • Тим – хороший актер, мы все это знаем.
  • Назови ее мамочкой!
  • Тимоти, ты способен на большее!
  • Такое впечатление, что разведенная 42-летняя женщина решила начать встречаться со старшеклассником.

Отметим, что на самом деле Кайли Дженнер даже младше Тимоти Шаламе – ей 26, а ему 27 лет. Да и, судя по фото, они не обращают особого внимания на язвительные комментарии. Что же это на самом деле – роман или пиар – покажет время.

Напомним, знаменитости не в первый раз подогревают интерес поклонников общими выходами в свет. Не так давно их заметили за поцелуями на концерте Бейонсе.

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Источник
PageSix
Теги
Кайли Дженнер Тимоти Шаламе
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