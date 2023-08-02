Американська модель Кайлі Дженнер і актор Тімоті Шаламе розійшлися. Вперше чутки про їхній роман з’явилися на початку 2023 року.

За словами джерела, Кайлі каже людям, що все між ними природно розв’язалося, а стосунки зійшли нанівець, оскільки вони обоє зайняті і подорожують. Однак дехто подейкує, що Дженнер кинули. Про це пише Life & Style.

– Але друзі шепочуться, що Кайлі кинули, – зазначив інсайдер.

Деякі близькі моделі навіть підозрюють, що 27-річний актор Дюни використовував 25-річну зірку реаліті-шоу для реклами свого майбутнього фільму Вонка.

– Кайлі поводиться невимушено в цій ситуації, але її друзі знають, що їй має бути прикро. Тімоті був першим хлопцем, з яким вона дійсно провела час після розставання з Тревісом Скоттом. Вона навіть познайомила його зі своєю сім’єю, – наголосило джерело.

Чутки про їхній роман з’явилися наприкінці січня 2023 року. Самі вони свої стосунки не коментували.

До цього Кайлі Дженнер була разом із Тревісом Скоттом, але на початку року вони розлучилися.