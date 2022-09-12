– Серце відмовляється в це вірити. Сьогодні ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича. Заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям. Тому, що він один з небагатьох, хто жив сценою. А тепер його танець став вічним. Боляче. Важко. Вічна і світла пам’ять, Саша. Назавжди у серці, пам’яті, душі, – написала Кухар.