Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Його танець став вічним. Соліст Національної опери Олександр Шаповал загинув на Донбасі

12 Вересня 2022, 23:25
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Соліст Національної опери Олександр Шаповал загинув на Донбасі

Соліст Національної опери України Олександр Шаповал загинув під Майорськом 12 вересня.

Про загибель Шаповала повідомили на Facebook-сторінці Music-Review Ukraine.

Зараз дивляться

На звістку про смерть Шаповала також відреагувала його колега – прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар.

– Серце відмовляється в це вірити. Сьогодні ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича. Заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям. Тому, що він один з небагатьох, хто жив сценою. А тепер його танець став вічним. Боляче. Важко. Вічна і світла пам’ять, Саша. Назавжди у серці, пам’яті, душі, – написала Кухар.

За словами співробітниці Нацопери Лариси Тарасенко, 47-річний Олександр Шаповал пішов служити в ЗСУ добровольцем, він був гранатометником.

Читайте також:
Його танець став вічним. Соліст Національної опери Олександр Шаповал загинув на ДонбасіНе уявляєте, наскільки я пишаюся: Пивоваров відреагував на звільнення рідного Вовчанська

Теги
Балет Війна в Україні Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь