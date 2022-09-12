Соліст Національної опери України Олександр Шаповал загинув під Майорськом 12 вересня.
Про загибель Шаповала повідомили на Facebook-сторінці Music-Review Ukraine.
На звістку про смерть Шаповала також відреагувала його колега – прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар.
– Серце відмовляється в це вірити. Сьогодні ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича. Заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям. Тому, що він один з небагатьох, хто жив сценою. А тепер його танець став вічним. Боляче. Важко. Вічна і світла пам’ять, Саша. Назавжди у серці, пам’яті, душі, – написала Кухар.
За словами співробітниці Нацопери Лариси Тарасенко, 47-річний Олександр Шаповал пішов служити в ЗСУ добровольцем, він був гранатометником.