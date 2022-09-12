Солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал погиб под Майорском 12 сентября.

О загибели Шаповала сообщили на Facebook-странице Music-Review Ukraine.

На известие о смерти Шаповала также отреагировала его коллега – прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар.

– Сердце отказывается в это верить. Сегодня враг унес жизниь Шаповала Александра Николаевича. Заслуженный артист Украины, педагог дуэтного танца KSBC. Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью. Потому что он один из немногих, кто жил сценой. А теперь его танец стал вечным. Больно. Трудно. Вечная и светлая память, Саша. Навсегда в сердце, памяти, душе, – написала Кухар.