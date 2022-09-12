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Его танец стал вечным. Солист Национальной оперы Александр Шаповал погиб на Донбассе

12 сентября 2022, 23:25
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Соліст Національної опери Олександр Шаповал загинув на Донбасі

Солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал погиб под Майорском 12 сентября.

О загибели Шаповала сообщили на Facebook-странице Music-Review Ukraine.

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На известие о смерти Шаповала также отреагировала его коллега – прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар.

– Сердце отказывается в это верить. Сегодня враг унес жизниь Шаповала Александра Николаевича. Заслуженный артист Украины, педагог дуэтного танца KSBC. Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью. Потому что он один из немногих, кто жил сценой. А теперь его танец стал вечным. Больно. Трудно. Вечная и светлая память, Саша. Навсегда в сердце, памяти, душе, – написала Кухар.

По словам сотрудницы Нацоперы Ларисы Тарасенко, 47-летний Александр Шаповал пошел служить в ВСУ добровольцем, он был гранатометчиком.

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Балет Війна в Україні Смерть
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