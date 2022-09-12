Співак Артем Пивоваров подякував ЗСУ за звільнення його рідного Вовчанська (Харківська область).

В Instagram-stories 31-річний артист оприлюднив фото, на якому постали українські захисники перед міською радою міста.

– Хлопці! Козаки! Ви не уявляєте, наскільки я пишаюся вами та вдячний, – підписав кадр військових Пивоваров.

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Варто зазначити, що весь цей час мама та родичі Артема перебували в окупованому Вовчанську. Сам же співак застав початок війни в Ірпені, куди відносно нещодавно переїхав жити.

Раніше він казав, що дуже хвилюється про свою маму і постійно перебуває з нею на зв’язку.