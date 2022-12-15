На актора Кріса Нота жодного разу не подали до суду після гучних звинувачень у сексуальному насильстві. На тлі заяв від нібито жертв його прибрали із продовження серіалу Секс і місто.

Нагадаємо, що Кріс Нот відомий багатьох за роллю Містера Біга в культовому серіалі про жінок. Актор також знявся у продовженні проєкту під назвою І просто так. І хоча Містер Біг помер на початку серіалу, він мав з’явитися у фінальному епізоді. Щоправда, цього не сталося після публічних звинувачень у сексуальному насильстві та домаганнях – у грудні 2021 року жертвами виступили 5 жінок.

Так, через рік після звинувачень стало відомо, що проти актора не було порушено ані кримінальну справу, ані порушення цивільного позову. Також поліція ніколи не зв’язувалася з Нотом щодо звинувачень. У 2021 році жертви заявили, що актор блукав барами й активно приставав до дівчат.

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– Якби одна з жінок звернулася до поліції, влада була б зобов’язана провести розслідування, попри те, що термін давності міг пройти. Але нічого не було, – заявив інсайдер.

Нагадаємо, що на тлі звинувачень Кріс втратив контракт на суму $12 млн з американською компанією з виробництва алкогольних напоїв Entertainment Arts Research, а також був усунений від зйомок серіалу CBS.