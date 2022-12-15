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Его совесть чиста: на Криса Нота ни разу не подали в суд после громких обвинений в сексуальном насилии

15 декабря 2022, 11:19
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кріс Нот
Источник: Getty Images

На актера Криса Нота ни разу не подали в суд после громких обвинений в сексуальном насилии. На фоне заявлений от якобы жертв его убрали из продолжения сериала Секс в большом городе

Напомним, что Крис Нот известен многих по роли Мистера Бига в культовом сериале о женщинах. Актер также снялся в продолжении проекта под названием И просто так. И хотя Мистер Биг умер в начале сериала, он должен был появиться в финальном 5эпизоде. Правда, этого не произошло после публичных обвинений в сексуальном насилии и домогательствах — в декабре 2021 года в качестве жертв выступили 5 женщин.

Так, спустя год после обвинений стало известно, что против актера не было возбуждено ни уголовного дела, ни возбуждения гражданского иска. Также полиция никогда не связывалась с Нотом касательно обвинений. В 2021 году жертвы заявили, что актер скитался по барам и активно приставал к девушкам.

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— Если бы одна из женщин обратилась в полицию, власти были бы обязаны провести расследование, несмотря на то, что срок давности мог пройти. Но ничего не было, — заявил инсайдер.

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Напомним, что на фоне обвинений Крис потерял контракт на сумму $12 млн с американской компанией по производству алкогольных напитков Entertainment Arts Research, а также был отстранен от съемок сериала CBS.

Источник
PageSix
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Крис Нот
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