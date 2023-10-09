Співачка Даша Астафʼєва, яка переживає втрату свого улюбленця Чічіко, поділилася подробицями смерті пса у ветеринарній клініці. У відео, що його артистка опублікувала у своєму Instagram, Астафʼєва закликала підписників ділитися власними історіями. Також співачка попрохала поділитися порадами щодо дій в правовому полі.

Звернення до ветеринарної клініки

Після прогулянки у суботу, 23 вересня, Чічіко стало зле. Даша Астафʼєва припустила, що вона недогледіла,\ і пес підібрав щось з землі та зʼїв. Артистка терміново звернулась до ветеринарної клінікі Долецьких, куди водила улюбленця усі шість років його життя. Там йому зробили крапельницю та наполягли, щоби пес залишився на ніч для ще однієї й додаткових аналізів.

Виявилося, що показники підшлункової погані. Зранку власниця клініки набрала Дашу, повідомила, що стан собаки погіршився, він в комі і нічим не зарадити. У клініці співачка побачила улюбленця вже мертвим. Він лежав у клітці , накритий пелюшкою.

Зараз дивляться

– Його шерсть не була зім’ята, він не був мокрий чи на операційному столі — він просто помер у клітці. Здавалося, його кинули на ніч і знайшли вже таким зранку, – припустила Даша Астафʼєва.

Вона додала, що власники клініки поводились дивно. Ймовірно, для камер вони сказали, що причиною стала смертельна хвороба пса, про яку ніхто раніше не казав.

Що було потім

Даша попрохала віддати їй записи з камер, проте так і не отримала їх. Так само їй не видали виписку й перелік послуг, що надали Чічі. В соцмережах артистку та її рідніх власники ветклініки заблокували та закрили для всіх можливість лишати коментарі. Застати на місці артистці теж нікого не вдалося. Саме тому вони вирішила публічно розповісти свою історію.

– Я знаю, що таких історій, як моя, немало, а також знаю, що довести недбале ставлення та непрофесіоналізм фахівців у сфері надання ветеринарних послуг майже неможливо, – резюмувала співачка.

Разом з тим вона хоче застерегти всіх та привернути увагу до того, що кожна жива істота має право на життя.

Реакція підписників на історію втрати Даші Астафʼєвої

У коментарях шанувальники висловлюють співчуття та діляться історіями власних втрат улюбленців. Зі словами підтримки до артистки звернулися пес Патрон, співачки Alyona Alyona та Оля Полякова. Зоозахисники подякували Даші за розголос.