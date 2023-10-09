Певица Даша Астафьева, которая переживает потерю своего любимца Чичико, поделилась подробностями смерти пса в ветеринарной клинике. В видео, которое артистка опубликовала в своем Instagram, Астафьева призвала подписчиков делиться собственными историями. Также певица попросила поделиться советами по действиям в правовом поле.

Обращение в ветеринарную клинику

После прогулки в субботу, 23 сентября, Чичико стало плохо. Даша Астафьева предположила, что она недосмотрела и пес подобрал что-то с земли и съел. Артистка срочно обратилась в ветеринарную клинику Долецких, куда водила любимца все шесть лет его жизни. Там ему сделали капельницу и настояли, чтобы пес остался на ночь для еще одной и дополнительных анализов.

Оказалось, что показатели поджелудочной плохие. Утром владелица клиники набрала Дашу, сообщила, что состояние собаки ухудшилось, он в коме и ничем не помочь. В клинике певица увидела любимца уже мертвым. Он лежал в клетке, накрытый пеленкой.

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— Его шерсть не была смята, он не был мокрый или на операционном столе — он просто умер в клетке. Казалось, его бросили на ночь и нашли уже таким утром, — предположила Даша Астафьева.

Она добавила, что владельцы клиники вели себя странно. Вероятно, для камер они сказали, что причиной стала смертельная болезнь пса, о которой никто раньше не говорил.

Что было потом

Даша попросила отдать ей записи с камер, однако так и не получила их. Также ей не выдали выписку и перечень услуг, которые предоставили Чичи. В соцсетях артистку и ее родных владельцы ветклиники заблокировали и закрыли для всех возможность оставлять комментарии. Застать на месте артистке тоже никого не удалось. Именно поэтому они решила публично рассказать свою историю.

— Я знаю, что таких историй, как моя, немало, а также знаю, что доказать халатное отношение и непрофессионализм специалистов в сфере оказания ветеринарных услуг почти невозможно, — резюмировала певица.

Вместе с тем она хочет предостеречь всех и привлечь внимание к тому, что каждое живое существо имеет право на жизнь.

Реакция подписчиков на историю потери Даши Астафьевой

В комментариях поклонники выражают соболезнования и делятся историями собственных потерь любимцев. Со словами поддержки к артистке обратились пес Патрон, певицы Alyona Alyona и Оля Полякова. Зоозащитники поблагодарили Дашу за огласку.