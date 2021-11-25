Українська співачка Jerry Heil переклала українською пісню російського виконавця Басти Сансара.

– Переклала Сансарe Басти. Мало пісень, які можуть пробити на сльози, але ця – щоразу. Як вам переклад? – зазначила Jerry Heil.

Що пишуть користувачі мережі:

Ой файно.

Вау, це прекрасно.

Як це красиво.

Після перегляду цього відео, ви для мене відкрились по-новому.

Мурашки що зараз, що від оригіналу.

Неймовірно.

Пісню Сансара Баста випустив на початку 2017 року. У кліпі, який зібрав понад 100 млн. переглядів, знялися Діана Арбеніна, Скриптоніт, SunSay. У пісні розповідається про принцип Сансарм (у перекладі зі санскриту – переродження) – кругообіг народження та смерті, одне з основних понять у низці релігійних течій.

Попри те, що пісня оповідає про сімейні цінності, порушує теми народження спадкоємців та смерті батьків, багато хто помітив політичний підтекст. Річ у тому, що трек записувався за участі інших артистів. У багатьох музикантів, які знялися в Сансарі, були на той момент політичні розбіжності. Наприклад, Діана Арбеніна, яка виступала на підтримку України, тривалий час відмовлялася якось співпрацювати зі Скляром, який не приховував свою патріотичну позицію щодо “ДНР” і “ЛНР”.

Власне, самого Бсату в Україні не кожен готовий зустріти з розкритими обіймами через гастролі в Криму та його досить тендітну позицію. Раніше йому навіть було заборонено в’їзд до України, але у 2021 році його пустили до країни, і він уже встиг дати низку концертів.