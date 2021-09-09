Російський репер Баста (справжнє ім’я – Василь Вакуленко) планує дати концерт у Києві. Це буде третій візит артиста в Україну за 2021 рік.

Виступ музиканта в столиці заплановано на зиму на День святого Миколая – 19 грудня. Концерт пройде в нічному клубі Stereo plaza та розпочнеться о 19.00. Квитки вже у продажу, їхня ціна стартує від 900 грн до 5 тис. грн.

Примітно те, що на офіційному сайті репера немає інформації про концерт у Києві, а на грудень розміщено тільки одне оголошення про виступ у Москві. Однак українські сервіси активно продають квитки, яких, до слова, залишилося не так багато.

Нагадаємо, що в серпні Баста дав концерт в Одесі. Виконавець з’явився на сцені 8 числа в нічному клубі Ibiza Beach Club. Глядачі не дотримувалися карантинних норм та стояли близько один до одного без захисних масок.

Сам репер вийшов на сцену з двогодинним запізненням. Концерти Басти в Україні завжди викликають неабиякий обговорення, оскільки патріотично налаштовані люди хочуть поставити йому чимало ключових питань, що стосуються політики.

Нагадаємо, що в січні 2018 року Басті заборонили в’їзд в Україну, оскільки артист виступав в анексованому Криму. У вересні 2020 року Мінкульт виключив репера зі списку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці України та яким заборонений в’їзд на територію нашої країни.