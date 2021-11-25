Украинская певица Jerry Heil перевела на украинский язык песню российского исполнителя Басты Сансара.

— Перевела Сансара Басты. Мало песен, которые могут пробить на слезы, но эта — каждый раз. Как вам перевод? — отметила Jerry Heil.

Что пишут пользователи сети:

Ой хорошо.

Вау, это отлично.

Как это красиво.

После просмотра этого видео, вы для меня открылись по-новому.

Мурашки что сейчас, что от оригинала.

Невероятно.

Песню Сансара Баста выпустил в начале 2017 года. В клипе, который собрал более 100 млн просмотров, снялись Диана Арбенина, Скриптонит, SunSay. В песне рассказывается о принципе Сансара (в переводе из санскрита — перерождение) — круговорот рождения и смерти, одно из основных понятий в ряде религиозных течений.

Несмотря на то, что песня повествует в семейных ценностях, поднимает темы рождения наследников и смерти родителей, многие заметили политический подтекст. Дело в том, что трек записывался при участии множества других артистов. У многих музыкантов, снявшихся в Сансаре были на тот момент политические разногласия. Например, Диана Арбенина, выступавшая в поддержку Украины долгое время отказывалась как-либо сотрудничать со Скляром, не скрывавшим свою патриотическую позицию относительно “ДНР” и “ЛНР”.

Собственно, самого Басту в Украине не каждый готов встретить раскрытыми объятиями из-за гастролей в Крыму и его достаточно хрупкой позиции. Ранее ему даже был запрещен въезд в Украину, но в 2021 году его пустили в страну, и он уже успел дать ряд концертов.