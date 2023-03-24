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Йду з музичної індустрії: Руслан Ханумак після хейту пісні Дика Дичка завершує кар’єру

24 Березня 2023, 11:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Руслан Ханумак

Режисер Руслан Ханумак оголосив про завершення своєї музичної кар’єри після хвилі хейту за пісню Дика Дичка.

В Instagram Руслана з’явилося відеозвернення, в якому він сказав, що не буде йти проти народу, а тому йому не місце в музиці.

– Якщо люди пишуть хейт, значить це їхні власні думки, на які вони мають повноцінне право, оскільки живуть у незалежній країні. Я не буду йти проти народу, оскільки той, хто йде проти українського народу – завжди погано закінчує, – сказав Русла.

Він додав, що ще півроку тому, коли починав музичну кар’єру, не міг уявити, що закінчуватиме її саме так.

Зараз дивляться

– Мені не місце в музиці і я піду з музичної індустрії, щоб не псувати ваш музичний смак. Зі свого боку хочу сказати слова подяки жінкам, які знялися у мене в кліпі, оскільки все було зроблено заради вас… Хочу вибачитися перед тими, кому я зруйнував життя цією піснею, зіпсував усе, що тільки можна було, – наголосив Ханумак.

Нагадаємо, 22 березня вийшов кліп гурту Руслана Ханумака HANUMIKE Дика Дичка, у якому також з’явилася акторка Дар’я Петрожицька та співак Позитив. Українці не оцінили цю музичну роботу, яку Ханумак присвятив захисницям України, а тому вона зазнала хвилі критики.

  • Я думала, що дно Потапа вже не пробити, але браво, вам це вдалося.
  • Це жахливо. Дуже соромно за таку творчість.
  • Лютий крінж, на додачу неповага до наших військових і всього українського суспільства.
  • Жах! Де повага до наших дівчат військових?
  • Коли я вдома увімкнула цей шедевр, сусіди побили мені вікна, напевно, щоб було краще чути.
  • Просто немає слів.
  • Я просто хочу, щоб ця пісня пішла в небуття. Ви взагалі не розумієте стан справ в армії і на передовій.
  • Це гірше ніж шароварщина, це ганьба! Це приниження військових.
  • Навіть не знаю, як на це реагувати, – такі коментарі можна побачити під відео.

Варто зазначити, що після слів Ханумака про завершення музичної кар’єри з’явилися й ті, хто підтримав режисера. Хтось сказав, що хейт завжди є, хтось – що Руслан швидко здався, а хтось похвалив за швидку і правильну реакцію.

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Фото: Руслан Ханумак

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