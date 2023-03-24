Режиссер Руслан Ханумак объявил о завершении своей музыкальной карьеры после волны хейта за песню Дика Дичка.

В Instagram Руслана появилось видеообращение, в котором он сказал, что не будет идти против народа, а потому ему не место в музыке.

— Если люди пишут хейт, значит это их собственные мысли, на которые они имеют полноценное право, поскольку живут в независимой стране. Я не буду идти против народа, поскольку тот, кто идет против украинского народа — всегда плохо заканчивает, — сказал Русла.

Он добавил, что еще полгода назад, когда начинал музыкальную карьеру, не мог представить, что будет заканчивать ее именно так.

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— Мне не место в музыке, и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус. В свою очередь хочу сказать слова благодарности женщинам, снявшимся у меня в клипе, поскольку все было сделано ради вас… Хочу принести извинения тем, кому я разрушил жизнь этой песней испортил все, что только можно было, — подчеркнул Ханумак.

Напомним, 22 марта вышел клип группы Руслана Ханумака HANUMIKE Дика Дичка, в котором также появилась актриса Дарья Петрожицкая и певец Позитив. Украинцы не оценили эту музыкальную работу, которую Ханумак посвятил защитницам Украины, а потому она подверглась волне критики.

Я думала, что дно Потапа уже не пробить, но браво, вам это удалось.

Это ужасно. Очень стыдно за такое творчество.

Лютый кринж, в придачу неуважение к нашим военным и всему украинскому обществу.

Ужас! Где уважение к нашим девушкам-военным?

Когда я дома включила этот шедевр, соседи побили мне окна, наверное, чтобы было лучше слышно.

Просто нет слов.

Я просто хочу, чтобы эта песня ушла в небытие. Вы вообще не понимаете состояние дел в армии и на передовой.

Это хуже чем шароварщина, это позор! Это унижение военных.

Даже не знаю, как на это реагировать, — такие комментарии можно увидеть под видео.

Стоит отметить, что после слов Ханумака о завершении музыкальной карьеры появились и те, кто поддержал режиссера. Кто-то сказал, что хейт всегда есть, кто-то — что Руслан быстро сдался, а кто-то похвалил за быструю и правильную реакцию.

Фото: Руслан Ханумак