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Ізраїль відмовився від участі в Євробаченні 2022

13 Квітня 2022, 13:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ізраїль відмовився від участі в Євробаченні 2022
Джерело: Eurovision

Ізраїльський мовник KAN повідомив, що їхня країна цього року не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення.

У Facebook KAN зазначили, що це рішення ухвалено в зв’язку зі страйком МЗС.

– Наразі через страйк у Міністерстві закордонних справ, що стосується протоколів безпеки, ізраїльська делегація не візьме участі у Євробаченні у Турині, – йдеться в заяві.

У 2022 році Ізраїль повинен був представити співак Michael Ben David з піснею I.M.

Нагадаємо, що цього року пісенний конкурс пройде в Турині (Італія) завдяки перемозі в 2021 році рок-гурту Maneskin. Україну на Євробаченні 2022 представить гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania.

Під яким номер представники України виступатимуть на Євробаченні – читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Євробачення , Ізраїль
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