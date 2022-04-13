Ізраїль відмовився від участі в Євробаченні 2022

Ізраїльський мовник KAN повідомив, що їхня країна цього року не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення.

У Facebook KAN зазначили, що це рішення ухвалено в зв’язку зі страйком МЗС.

As of now, due to the Ministry of Foreign affairs strike, that affects the security protocols, the Israeli delegation will not attend the Eurovision in Turin. — KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) April 12, 2022

– Наразі через страйк у Міністерстві закордонних справ, що стосується протоколів безпеки, ізраїльська делегація не візьме участі у Євробаченні у Турині, – йдеться в заяві.

У 2022 році Ізраїль повинен був представити співак Michael Ben David з піснею I.M.

Нагадаємо, що цього року пісенний конкурс пройде в Турині (Італія) завдяки перемозі в 2021 році рок-гурту Maneskin. Україну на Євробаченні 2022 представить гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania.

Під яким номер представники України виступатимуть на Євробаченні – читайте на Фактах ICTV.