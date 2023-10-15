Певица Мадонна спела на сцене с украинским флагом. Артистка обмоталась сине-желтой тканью, когда радовала фанатов своим творчеством.

Трогательным моментом поделилась травести-дива Монро в своем Instagram.

Так, по словам Монро, момент был снят 14 октября в Лондоне, где проходил первый концерт Мадонны в рамках нового тура.

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Певице передали украинский флаг, и публика на это отреагировала очень бурно в хорошем смысле.

Пользователи сети оценили такой жест мировой звезды:

Это действительно бесценно! Это показывает, что у человека есть своя собственная позиция, а не что он простого следует трендам.

Мадонна ничего не делает просто так.

Спасибо Мадонна! Это чрезвычайно важно!

Вау! Неожиданно и очень ценно!!! Спасибо что показали!

Ждем в Украине с концертами.

Напомним, что недавно хирург раскрыл, какие операции делала Мадонна со своим лицом. Как оказалось, их было не меньше 12, и ее брови теперь выше, чем были в 1986 году. Ранее певица попала в реанимацию — тогда ее менеджер заявил, что это из-за бактериальной инфекции, но фанаты предположили, что здоровье подкосили множественные процедуры.