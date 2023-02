16 лютого настає важлива подія для світу кіно – Берлінале 2023. Це вже 73 міжнародний кінофестиваль, де покажуть унікальні картини від іменитих режисерів.

Традиційно Берлінале проводять у першій половині року, і цього року він відбудеться з 16 по 26 лютого. І хоча цього разу кардинальних змін не буде в традиціях заходу, цього року Берлінале пройде під знаком солідарності з Україною через повномасштабну війну РФ. Гасло кінофестивалю – Зберімось разом.

– Кінофестивалі – це місця, які зміцнюють свободу слова, свободу самовираження та мирний діалог. Враховуючи війну проти України та сміливі протести в Ірані, Берлінале у 2023 році ще жорсткіше виступає за ці демократичні цінності та вшановує пам’ять жертв війни, – заявили організатори кінофестивалю.

Щоб ще раз нагадати усьому світові про війну у нашій країні, на церемонії відкриття у відеоформаті виступить президент України Володимир Зеленський.

Головний символ заходу ведмідь буде прикрашений жовто-синіми кольорами, а магнітні сувеніри з цією дикою твариною створені українськими художниками, і їх можна буде придбати.

Дивитися церемонію Берлінале онлайн можна буде вже 16 лютого о 18.30 на YouTube-платформі.

Загалом у Берліналі братиме участь 18 фільмів – 6 з них українського виробництва.

It’s a date (Це побачення)

Це незвичайний фільм, знятий одним кадром без монтажу. Він розповість про Київ за умов війни. Глядачі матимуть змогу відчути весь спектр емоцій.

Режисер – Надія Парфан.

Waking Up in Silence (Прокидаючись у тиші)

Історія розповість про біженців, які мешкають у казармах колишньої німецької військової бази. У своїх іграх вони відкривають військові символи з минулого і пов’язують їх із власним досвідом та надіями.

Режисер картини – Міла Жлуктенко, Даніель Асаді Фаезі.

My ne zgasnemo (Ми не згаснемо)

Картина розповість про дітей війни, які виросли серед руїн, мінних полів, бомбосховищ та вугільних шахт Донбасу. Експедиція в Гімалаї допоможе їм знайти ту саму красу життя, яку знову затьмарить Росія атакою у 2022 році.

Режисер – Аліса Коваленко.

Eastern front (Східний фронт)

Фільм розповість про те, як Україна виборює свою свободу у війні з Росією. Битва почалася ще 2014 року, але тоді світова спільнота сприйняла це зовсім інакше. Настав час згадати, з чого все починалося і з чим довелося зіткнутися військовим за ці роки війни.

Режисери – Віталій Манський, Євгеній Титаренко.

Do you love me? (Ти мене кохаєш?)

Фільм про дівчинку Тоню Ноябрьову, яка зіткнеться з періодом дорослішання. Дитячі ілюзії йдуть на другий план – настав час брати життя у свої руки.

Режисер – Тоня Ноябрьова.

Iron Butterflies (Залізні метелики)

17 липня 2014 року трапилася трагедія над східною частиною України – було збито Boing MH17 та загинуло 298 людей. Режисер згадує хронологію подій та розкриває стратегію Росії у цій гібридній війні. Агресор роками намагався дурити весь світ, знімаючи з себе відповідальність.