16 февраля наступает важное событие для мира кино — Берлинале 2023. Это уже 73 международный кинофестиваль, где покажут уникальные картины от именитых режиссеров.

Традиционно, Берлинале проводят в первой половине года, и в этом году он состоится с 16 по 26 февраля. И хотя в этот раз кардинальных изменений не будет в традициях мероприятия, в этом году Берлинале пройдет под знаком солидарности с Украиной в связи с полномасштабной войной РФ. Лозунг кинофестиваля — Давайте соберемся вместе.

— Кинофестивали — это места, которые укрепляют свободу слова, свободу самовыражения и мирный диалог. Учитывая войну против Украины и смелые протесты в Иране, Берлинале в 2023 году еще более жестко выступает за эти демократические ценности и чтит память жертв войны, — заявили организаторы кинофестиваля.

Чтобы еще раз напомнить всему миру о войне в нашей стране, на церемонии открытия в видеоформате выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Главный символ мероприятия медведь будет украшен в желто-синие цвета, а магнитные сувениры з этим диким животным созданы украинскими художниками, и их можно будет приобрести.

Смотреть церемонию Берлинале онлайн можно будет уже 16 февраля в 18.30 на YouTube-платформе.

Всего в Берлинале будет участвовать 18 фильмов — 6 из них украинского производства.

It’s a date (Это свидание)

Это необычный фильм, который снят одним кадром без монтажа. Он расскажет о Киеве в условиях войны. Зрители смогут ощутить весь спектр эмоций.

Режиссер — Надежда Парфан.

Waking Up in Silence (Просыпаясь в тишине)

История расскажет о беженцах, которые живут в казармах бывшей немецкой военной базы. В своих играх они открывают военные символы из прошлого и связывают их с собственным опытом и надеждами.

Режиссер картины — Мила Жлуктенко, Даниэль Асади Фаэзи.

My ne zgasnemo (Мы не угаснем)

Картина расскажет о детях войны, которые выросли среди руин, минных полей, бомбоубежищ и угольных шахт Донбасса. Экспедиция в Гималаи поможет им найти ту самую красоту жизни, которую снова затмит Россия атакой в 2022 году.

Режисер — Алиса Коваленко.

Eastern front (Восточный фронт)

Фильм расскажет о том, как Украина борется за свою свободу в войне с Россией. Битва началась еще в 2014 году, но тогда мировое сообщество восприняло это совершенно иначе. Пришло время вспомнить, с чего все начиналось, и с чем пришлось столкнуться военным за эти годы войны.

Режиссеры — Виталий Манский, Евгений Титаренко.

Do you love me? (Ты меня любишь?)

Фильм о девочке Тони Ноябревой, которая столкнется с периодом взросления. Детские иллюзии уходят на второй план — пришло время брать жизнь в свои руки.

Режиссер — Тоня Ноябрева.

Iron Butterflies (Железные бабочки)

17 июля 2014 года случилась трагедия над восточной частью Украины — был сбит Boing MH17 и погибло 298 человек. Режиссер вспоминает хронологию событий и раскрывает стратегию России в этой гибридной войне. Агрессор годами пытался обманывать весь мир, снимая с себя ответственность.