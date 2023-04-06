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Із зав’язками, на платформі та з гострим носком: трендове взуття на весну-літо 2023

6 Квітня 2023, 19:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Обувь весна-лето 2023
Джерело: Pexels

Одним із важливих елементів гардероба є взуття, яке здатне творити дива, завершуючи стильні образи і надаючи їм акценти. Зараз саме час замислитися над покупкою нової пари для теплої пори року.

Дизайнер Андре Тан назвав модне взуття на весну-літо 2023, щоб ви змогли підібрати те, що вам подобається, і бути в тренді.

Що більше деталей – то краще. Кутюр’є рекомендує звернути увагу на взуття із зав’язками, шнурівкою і ременями. Така пара зробить будь-який образ вишуканішим і цікавішим.

Зараз дивляться

Чоботи і ботфорти. Комбінувати шкіряні пальта і тренчі, а також легкі сукні та шорти в цьому сезоні можна буде з чобітьми в стилі нульових і ботфортами на плоскій підошві або підборах.

– Таке взуття стане чудовим вибором для тих, хто хоче додати яскравих акцентів у свій образ, – наголосив Андре Тан.

Не втрачає популярності та залишається актуальним у сезоні весна-літо 2023 взуття на платформі. Воно буде модним як у спортивних варіантах, так і у вечірніх.

Взуття з гострим носком завжди має стильний вигляд. Воно візуально витягує ноги і робить їх елегантними – справжній маст-хев. Від козаків до слінгбеків – варіанти із загостреним носком є для кожної події.

Коли стане тепліше, чоботи можна замінити мюлями. Якщо ви плануєте ходити в них протягом усього дня, то варто обирати варіанти на широкій стійкій підошві, для вечірніх прогулянок підійдуть пари на стильних підборах.

Лофери особливо зручні, їх просто взувати й не потрібно витрачати час на шнурки або застібки. Комфорт і шик в одному флаконі. Андре Тан рекомендує звернути на них особливу увагу, оскільки це чудовий варіант взуття для щоденного носіння.

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