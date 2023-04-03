Кожна з нас хоче мати гарний, модний і стильний вигляд, проте це не означає, що речі мають бути тільки брендовими, зачіска – зроблена у найкращих стилістів, і професійний макіяж. Ні, головне – почуття смаку та якість.

Наприклад, правильно сформувати свій гардероб буває складно, а тому ми припускаємося помилок. Не менш важливо вміти підібрати одяг не тільки до типу своєї фігури, а й до свого стилю життя.

Персональна стилістка Юлія Крижалка назвала Фактам ICTV топ помилок під час формування жіночого гардероба, щоб ви змогли ознайомитися з ними та більше не допускати.

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Відсутність стратегії. Купуємо імпульсивно, за настроєм, не визначаючи список пріоритетних речей, які нам потрібні.

Наприклад, у нашому гардеробі ми ставимо акцент на діловий і жіночний стилі. Любимо сукні, спідниці та over size пальта, але нам не вистачає ніжного взуття, щоб завершити загальну картину. Відповідно, у список покупок ми вписуємо у пріоритетний список туфлі, балетки, які будуть доповненням до всіх таких образів.

Відсутність розуміння формування інвестицій у власний гардероб. Приміром, замість 2-5 речей, краще обрати одну, але дуже якісну.

– Проста вправа, яку розповідаю своїм клієнтам: наприклад, пальто коштує 9 тис. грн. Його ми одягнемо тисячу разів: отже, 9 тис. ділимо на 1 тисячу, виходить 9 грн – вартість одного носіння. Висновки очевидні, – поділилася лайфхаком Юлія.

Одяг не за вашим типом фігури. Приміром, у вас тип фігури яблучко, відповідно, поясні плечові вироби зі значним декоруванням у зоні талії (кишені, принти) робитимуть вас тільки масивнішою.

Якість тканин. Часто, купуючи річ, ми не читаємо етикетки, проте, наприклад, якісне пальто повинно мати щонайменше 60% натуральних тканин: віскоза, кашемір.

– Що більше синтетики, то менша зносостійкість і гірший вигляд виробів. Справді хороший склад речей – суперсильно впливає на ваш загальний вигляд, – наголосила стилістка.

Неправильне зберігання і прання. Наприклад, речі з трикотажу не зберігаємо на вішалках, оскільки так ми їх розтягуємо.

Речі з льону – не перемо за високих температур, так вони стануть на кілька розмірів меншими. Важливе правило: читаємо етикетки й уважно ставимося до догляду за речами відповідно до їхнього типу.