Одним из важных элементов гардероба является обувь, которая способна творить чудеса, завершая стильные образы и придавая им акценты. Сейчас самое время задуматься над покупкой новой пары для теплого времени года.

Дизайнер Андре Тан назвал модную обувь на весну-лето 2023, чтобы вы смогли подобрать то, что вам нравится, и быть в тренде.

Чем больше деталей — тем лучше. Кутюрье рекомендует обратить внимание на обувь с завязками, шнуровкой и ремнями. Такая пара сделает любой образ более изысканным и интересными.

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Сапоги и ботфорты. Комбинировать кожаные пальто и тренчи, а также легкие платья и шорты в этом сезоне можно будет с сапогами в стиле нулевых и ботфортами на плоской подошве или каблуке.

— Такая обувь станет отличным выбором для тех, кто хочет добавить ярких акцентов в свой образ, — подчеркнул Андре Тан.

Не теряет популярности и остается актуальной в сезоне весна-лето 2023 обувь на платформе. Она будет модной как в спортивных вариантах, так и в вечерних.

Обувь с острым носком всегда выглядит великолепно. Она визуально вытягивает ноги и делает их элегантными — настоящий маст-хэв. От казаков до слингбэков — варианты с заостренным носком есть для каждого события.

Когда станет теплее, сапоги можно заменить мюлями. Если вы планируете ходить в них в течение всего дня, то стоит выбирать варианты на широкой устойчивой подошве, для вечерних прогулок подойдут пары на стильном каблуке.

Лоферы особенно удобны, их просто надевать и не нужно тратить время на шнурки или застежки. Комфорт и шик в одном флаконе. Андре Тан рекомендует обратить на них особое внимание, поскольку это отличный вариант обуви для ежедневного ношения.