Украинский музыкант Dj Tapolsky (настоящее имя — Анатолий Тапольский) выпустил новый хит Відбій тривоги с голосом советника президента Алексея Арестовича.

Композиция начинается со слов Арестовича: Увага! Відбій повітряної тривоги! Можете повертатися додому. Все буде добре.

— Пока я в Киеве, решил немного вспомнить о драмнбейс. Все деньги от прослушиваниq пойдут в одно из подразделений 72-й бригады, — написал Dj Tapolsky в Facebook.