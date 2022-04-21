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С успокаивающим голосом Арестовича: Dj Tapolsky выпустил трек Відбій тривоги

21 апреля 2022, 22:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
С успокаивающим голосом Арестовича: Dj Tapolsky выпустил трек Відбій тривоги

Украинский музыкант Dj Tapolsky (настоящее имя — Анатолий Тапольский) выпустил новый хит Відбій тривоги с голосом советника президента Алексея Арестовича.

Композиция начинается со слов Арестовича: Увага! Відбій повітряної тривоги! Можете повертатися додому. Все буде добре.

— Пока я в Киеве, решил немного вспомнить о драмнбейс. Все деньги от прослушиваниq пойдут в одно из подразделений 72-й бригады, — написал Dj Tapolsky в Facebook.

Стоит отметить, что ценители этого стиля музыки высоко оценили композицию.

  • Класс, но мало. Нужно отдельный трек — двухчасовую версию.
  • Жена расплакалась и попросила передать, что трек хороший, но грустный.
  • Как же я давно ждал от вас Анатолий чего-то подобного. Слава Украине!
  • Это пример того, как нужно выражаться деятелям искусства.
  • Очень круто. Спасибо! — Пишут пользователи сети.

Сам музыкант сейчас состоит в рядах ВСУ и защищает нашу страну.

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Фото: Анатолий Топольский 

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Песня, прем’єра
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