Украинский музыкант Dj Tapolsky (настоящее имя — Анатолий Тапольский) выпустил новый хит Відбій тривоги с голосом советника президента Алексея Арестовича.
Композиция начинается со слов Арестовича: Увага! Відбій повітряної тривоги! Можете повертатися додому. Все буде добре.
— Пока я в Киеве, решил немного вспомнить о драмнбейс. Все деньги от прослушиваниq пойдут в одно из подразделений 72-й бригады, — написал Dj Tapolsky в Facebook.
Стоит отметить, что ценители этого стиля музыки высоко оценили композицию.
- Класс, но мало. Нужно отдельный трек — двухчасовую версию.
- Жена расплакалась и попросила передать, что трек хороший, но грустный.
- Как же я давно ждал от вас Анатолий чего-то подобного. Слава Украине!
- Это пример того, как нужно выражаться деятелям искусства.
- Очень круто. Спасибо! — Пишут пользователи сети.
Сам музыкант сейчас состоит в рядах ВСУ и защищает нашу страну.
Фото: Анатолий Топольский