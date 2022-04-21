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Арт-оборона: українські зірки представили пісню Разом до перемоги

21 Квітня 2022, 21:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Арт-оборона: українські зірки представили пісню Разом до перемоги

Зірки українського шоу-бізнесу та діти творчого об’єднання Парадіз представили пісню Разом до перемоги.

У композиції можна почути голоси відомих артистів України, серед яких Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Злата Огнєвіч, Позитив, Melovin, Tayanna, MamaRika, Олена Омаргалієва, Оля Цибульська, Tarabarova, Jerry Heil, Анна Трінчер, Сергій Танчинець, Ivan Navi , Khayat.

Автори музики – Ростислав Тодореску та Андрій Мельник придумали цю мелодію ще вісім років тому. Слова написав Ян Запольський.

– І слова, і музика пісні — вони уособлюють у собі ту потужну зброю, якої точно немає у тих, хто прийшов творити лихо на нашу землю. Вона називається єдністю. Це те, що відчуває зараз кожен українець, дорослий та малий: Єдина країна, ми є Україна. Єдність – обов’язкова передумова успішного опору зовнішньої агресії. Ми віримо у нашу перемогу, – сказали творці пісні.

Співачка Tayanna зазначила, що кожен воює на своєму фронті, а творчі люди – арт-оборона, яка потрібна для підняття морального духу українців.

Ініціатором ідеї композиції виступило творче об’єднання Парадіз, яке виховує талановитих дітей України.

Разом із прем’єрою пісні через благодійний фонд Маші Єфросиніної Фонд Маші відкрито спецрахунок для збору коштів потерпілим від війни в Україні.

Реквізити:

  • Найменування організації: ГО Фонд Маша
  • Код отримувача: 44150335
  • Назва банку:  АТ Пумб
  • Рахунок отримувача в форматі IBAN: UA263348510000000026001174122
  • Валюта: грн
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Теги
Пісня, прем’єра, українські зірки
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