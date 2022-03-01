Російська телеведуча та блогерка Настя Івлєєва прокоментувала війну в Україні та закликала Росію врешті зупинитися.

Івлєєва нагадала, що у своєму Instagram вона завжди уникає політичних тем, оскільки соцмережі мають нести мир, а не розділяти людей, залежно від точок зору. Але в цій ситуації, як пацифіст, Настя не може мовчати.

– Ми стали свідками справжньої катастрофи. В Україні гинуть люди, руйнуються міста, гинуть наші солдати, багато з яких зовсім юні, йде інформаційна війна, в якій ми, прості люди, не можемо знайти правди, йде громадянська інформаційна війна, в якій ми, прості люди, проклинаємо, погрожуємо та ненавидимо один одного, – написала блогерка.

За словами Івлєєвої, вона з надією чекала на переговори української та російської сторін, тому блогерка відкрито звернулася до керівництва Росії.

– Я закликаю вас зробити другий раунд переговорів, що завершують військові дії, я закликаю вас домовитися, я закликаю вас досягти тих компромісів, які зупинять загибель людей. Я закликаю зупинитись. Кажу це я, Настя Івлєєва, людина Миру, громадянка Російської Федерації, патріот своєї країни.

Фото: Настя Івлєєва