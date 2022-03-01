Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева прокомментировала войну в Украине и призвала Россию наконец остановиться.

Ивлеева напомнила, что в своем Instagram она всегда избегает политических тем, поскольку соцсети должны нести мир, а не разделять людей по точкам зрения. Но в этой ситуации, будучи пацифистом, Настя не может молчать.

— Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга, — написала блогер.

По словам Ивлеевой, она с надеждой ждала переговоров украинской и российской сторон, поэтому блогер открыто обратилась к руководству России.

— Я призываю вас сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек Мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны.