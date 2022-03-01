Український мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) записав відеозвернення до росіян і білорусів. Він заявив, що завжди своєю творчістю намагався нести мир, любов і віру в мрію, проте наразі все це валиться на очах.

Дмитро сказав, що українці вже котрий день намагаються достукатися до росіян і білорусів, проте багато хто вдає, що не чує.

– Багато хто чує, але вдає, що ні. Багато хто чує, але не вірить. Як можна не вірити, коли ці вибухи нині відбуваються в Україні? Вони такі гучні, що їх чує світ. Я звертаюся до людей в ​​Росії, до людей в ​​Білорусі, почуйте, будь ласка, правду. Це не порятунок, це війна. Весь світ кричить про те, що російська влада перетнула територію України, кордон, та з війною, вогнем, вибухами, кулями, розриває вогнем на частини, – сказав Дмитро.

Він зазначив, що година в українців триває як день, а день як рік.

– Це так боляче. Люди змушені були кинути свої будинки, квартири, все, що в них є, аби врятувати і хоч якось убезпечити свою родину, – наголосив Дмитро.

Він сказав, що наші листування зараз, дзвінки одне одному, це питання – Як ви? Де ви? Ви живі? Чи все у вас гаразд, ви в безпеці? Багато хто відповідає – Ми під обстрілом. Поруч вибухнула ракета. Впала ракета.

– Багато хто не відповідає, і це дуже боляче. Ви навіть не уявляєте наскільки. Багато хто з вас був у нас на концертах, і там завжди кружляв мир. Сьогодні він зупинився, просто валиться на частини. Я розумію, що йде велика інформаційна війна, і ви можете абсолютно інакше думати, але почуйте нас – українців. Це війна, зараз гинуть наші мирні жителі і руйнуються чудові рідні міста, – сказав Монатик.

Артист наголосив, що це не те що не по-братськи, це не по-людськи. Також він сказав, що бачить багато людей, які говорять на свій страх і ризик у Росії, Білорусі.

– Бояться висловлюватись, але роблять це. За це вам велика подяка. Це дуже цінно і потрібно нам сьогодні. Ми вам за це дякуємо. Люди по всьому світу, які не мовчать і кричать про цю війну – дякую вам за те, що ви люди. Мені здається, що люди мають велику силу і я не хочу втрачати в неї віру. Я вірю, що люди, які сьогодні говорять правду, можуть змінити цей світ і зупинити війну, – сказав співак.

Він закликав усіх разом намагатися зупинити цю нікому не потрібну війну в чудовій країні Україна.

24 лютого Росія напала на Україну і розпочала повномасштабну війну. Вже шостий день наші міста та мирні жителі страждають від дій окупантів, проте ЗСУ дають їм відсіч, гідно захищаючи території нашої країни.

Проти Росії виступають усі цивілізовані країни, а також всесвітньо відомі люди. Що відбувається на шосту добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.