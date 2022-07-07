Латвійський актор Івар Калниньш висловив упевненість у перемозі України в повномасштабній війні з Росією.

Івар зазначив, що рівень брехні, який розповсюджують пропагандистські росЗМІ, загидив увесь світ. Також він наголосив, що російсько-українська війна не закінчиться на користь Москви.

– Я гадаю, такого не буде. Так загидити весь світ своєю брехнею, – сказав актор.

Калниньш назвав РФ країною із проблемами. Каже, знає Росію краще за її керівника, оскільки об’їздив усю.

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– Я її знаю краще за керівника цієї країни. Я об’їздив там усе: від Камчатки – не знаю… Весь Радянський Союз. Це країна з проблемами, – наголосив Івар.

Він додав, що має друзів в Україні, тому він знає про те, що відбувається з перших вуст, а в російських колегах, які підтримують геноцид українців, він розчарувався.

Також сказав, коли війна закінчиться, то він поїде зніматися до РФ, при цьому мав на увазі те, що виграє Україна.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни в Україні Івар засудив дії РФ і припинив зніматися в їх кінострічках.