Латвийский актер Ивар Калныньш выразил уверенность в победе Украины в полномасштабной войне с Россией.

Ивар отметил, что уровень лжи, который распространяют пропагандистские росСМИ, загадил весь мир. Также он подчеркнул, что российско-украинская война не закончится в пользу Москвы.

— Я думаю, такого не будет. Так загадить весь мир своим враньем, — сказал актер.

Калныньш назвал РФ страной с проблемами. Говорит, знает Россию лучше, чем ее руководитель, поскольку объездил всю.

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— Я ее знаю лучше руководителя этой страны. Я объездил там все: от Камчатки – до не знаю… Весь Советский Союз. Это страна с проблемами, — подчеркнул Ивар.

Он добавил, что у него есть друзья в Украине, поэтому он знает о происходящем с первых уст, а в российских коллегах, которые поддерживают геноцид украинцев, он разочаровался.

Также сказал, когда война закончится, он поедет сниматься в РФ, при этом имел ввиду то, что выиграет в ней Украина.

Отметим, после начала полномасштабной войны в Украине Ивар осудил действия РФ и прекратил сниматься в их кинолентах.