Голливудская актриса Кейт Бланшетт создала документальный фильм о битве за Харьков после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сделала она это вместе с экс-редактором британского телеканала Channel 4 News Бенджамином де Пиром и режиссером Эдвардом Уоттсом.

Роль рассказчика в киноленте Ukraine: Life Under Attack озвучила сама Бланшетт. Она рассказывает подробную историю битвы за Харьков глазами мирных жителей и спасателей, принявших на себя основную тяжесть российского наступления.

В основе киноленты — история пожарного и двух фельдшеров. Также тысячи украинцев, которые переместились в убежища, чтобы избежать ракетных ударов.

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Премьеру фильма Ukraine: Life Under Attack показали на телеканале Channel 4. Теперь кинолента доступна для просмотра на сайте канала. Также фильм можно посмотреть на официальном сайте актрисы. Время длительности ленты — 47 минут 10 секунд.

Стоит отметить, что Кейт Бланшетт активно поддерживает Украину, также она является послом доброй воли ООН.

Недавно она появилась на публике в сине-желтом костюме, который продадут на аукционе. Все вырученные средства пойдут в УВКБ ООН.