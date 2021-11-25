Instagram божеволіє: Мадонна в дивних позах і з голими грудьми викликала хвилювання (18+)

Популярна співачка Мадонна опублікувала в мережі серію відвертих знімків, де вона позує оголеною. Реакція користувачів була неоднозначною.
На першому знімку артистка позує в білизну, з якої ніби випадково випадають оголені груди. І якщо на кількох знімках голі груди хоч якось зафотошопили, то на одному забули. Тому контент одразу отримує позначку 18+.
Також на парі фото Мадонна позує в дивних позах, зокрема, демонструючи оголені сідниці.
– Ангел спостерігає за мною, – підписала знімки артистка.
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на фото Мадонни. На них видно фотошоп, тому багато хто писав саме про це. Також деяких коментаторів обурив рівень відвертості.
Що пишуть користувачі в коментарях:
- Мила, я думаю, ангел давно відлетів.
- Що ти робиш?
- Instagram божеволіє на 1, 2, 3…
- Чому, чому? Ви кращі за це!
- Я коли доживу до шостого десятка, теж буду гарячим і безсоромним.
- Самоповага у цьому віці підійде вам краще.
- У чому сенс?
- Ваші діти, мабуть, так вами пишаються.
- Боже!
- Ти найсоковитіша річ у цьому світі, і ти це знаєш!
- Мадонна, я люблю тебе, але ми всі знаємо, що ти користуєшся додатками для покращення обличчя. Що за меседж ви надсилаєте людям, які не усвідомлюють своє тіло та соромляться дорослішання? Це відверте, фальшиве AF. Покажи свою природну, чесну красу і не використовуй ці безглузді додатки для обличчя.
- Ваша дупа виглядає так дивно.
- Їй потрібний опікун.
- Зроби паузу, ти виглядаєш безглуздо.
- Цікаво, як виглядали фотографії без редагування… Шкода, що ви створили такі нереалістичні проекції себе. Старіти треба гарно.
- Діти! Ми знову втратили бабусю під ліжком.