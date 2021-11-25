Instagram божеволіє: Мадонна в дивних позах і з голими грудьми викликала хвилювання (18+)

Популярна співачка Мадонна опублікувала в мережі серію відвертих знімків, де вона позує оголеною. Реакція користувачів була неоднозначною.

На першому знімку артистка позує в білизну, з якої ніби випадково випадають оголені груди. І якщо на кількох знімках голі груди хоч якось зафотошопили, то на одному забули. Тому контент одразу отримує позначку 18+.

Також на парі фото Мадонна позує в дивних позах, зокрема, демонструючи оголені сідниці.

– Ангел спостерігає за мною, – підписала знімки артистка.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на фото Мадонни. На них видно фотошоп, тому багато хто писав саме про це. Також деяких коментаторів обурив рівень відвертості.

Що пишуть користувачі в коментарях: