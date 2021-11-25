Instagram сходит с ума: Мадонна в странных позах и с голой грудью вызвала волнения (18+)

Популярная певица Мадонна опубликовала в сети серию откровенных снимков, а которых она позирует обнаженной. Реакция пользователей была неоднозначной.
На первом снимке артистка позирует в белье, из которого как бы случайно выпадает обнаженная грудь. И если на нескольких снимках голую грудь хоть как-то зафотошопили, то на одном забыли. Поэтому контент сразу становится с отметкой 18+.
Также на паре фото Мадонна позирует в странных позах, в частности демонстрируя обнаженные ягодицы.
— Ангел наблюдает за мной, — подписала снимки артистка.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на фото Мадонны. На них видно изобилие фотошопа, поэтому многие писали именно об этом. Также некоторых комментаторов возмутил уровень откровенности.
Что пишут пользователи в комментариях:
- Дорогая, я думаю, ангел давно улетел.
- Что ты делаешь?
- Instagram сходит с ума на 1, 2, 3…
- Почему, детка, почему? Вы лучше этого!
- Я, когда доживу до шестого десятка, тоже буду горячим и бесстыдным.
- Самоуважение в этом возрасте подойдет вам лучше.
- В чем смысл?
- Ваши дети, должно быть, так вами гордятся…
- Боже!
- Ты самая вкусная вещь в этом мире, и ты это знаешь!
- Мадонна, я люблю тебя, но мы все знаем, что ты пользуешься приложениями для улучшения лица. Что за месседж вы отправляете людям, которые осознают свое тело и стыдятся взросления? Это откровенный, фальшивый AF. Покажи свою естественную, честную красоту и не используй эти нелепые приложения для лица.
- Ваша задница выглядит так странно.
- Ей нужен опекун.
- Сделай паузу, ты выглядишь нелепо…
- Интересно, как выглядели фотографии без редактирования… Жаль, что вы создали такие нереалистичные проекции самой себя. Стареть нужно красиво.
- Дети! Мы снова потеряли бабушку под кроватью.