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Instagram сходит с ума: Мадонна в странных позах и с голой грудью вызвала волнения (18+)

25 ноября 2021, 11:45
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Instagram сходит с ума: Мадонна в странных позах и с голой грудью вызвала волнения (18+)

Популярная певица Мадонна опубликовала в сети серию откровенных снимков, а которых она позирует обнаженной. Реакция пользователей была неоднозначной.

На первом снимке артистка позирует в белье, из которого как бы случайно выпадает обнаженная грудь. И если на нескольких снимках голую грудь хоть как-то зафотошопили, то на одном забыли. Поэтому контент сразу становится с отметкой 18+.

Также на паре фото Мадонна позирует в странных позах, в частности демонстрируя обнаженные ягодицы.

— Ангел наблюдает за мной, — подписала снимки артистка.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на фото Мадонны. На них видно изобилие фотошопа, поэтому многие писали именно об этом. Также некоторых комментаторов возмутил уровень откровенности.

Что пишут пользователи в комментариях:

  • Дорогая, я думаю, ангел давно улетел.
  • Что ты делаешь?
  • Instagram сходит с ума на 1, 2, 3…
  • Почему, детка, почему? Вы лучше этого!
  • Я, когда доживу до шестого десятка, тоже буду горячим и бесстыдным.
  • Самоуважение в этом возрасте подойдет вам лучше.
  • В чем смысл?
  • Ваши дети, должно быть, так вами гордятся…
  • Боже!
  • Ты самая вкусная вещь в этом мире, и ты это знаешь!
  • Мадонна, я люблю тебя, но мы все знаем, что ты пользуешься приложениями для улучшения лица. Что за месседж вы отправляете людям, которые осознают свое тело и стыдятся взросления? Это откровенный, фальшивый AF. Покажи свою естественную, честную красоту и не используй эти нелепые приложения для лица.
  • Ваша задница выглядит так странно.
  • Ей нужен опекун.
  • Сделай паузу, ты выглядишь нелепо…
  • Интересно, как выглядели фотографии без редактирования… Жаль, что вы создали такие нереалистичные проекции самой себя. Стареть нужно красиво.
  • Дети! Мы снова потеряли бабушку под кроватью.
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