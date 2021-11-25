Instagram сходит с ума: Мадонна в странных позах и с голой грудью вызвала волнения (18+)

Популярная певица Мадонна опубликовала в сети серию откровенных снимков, а которых она позирует обнаженной. Реакция пользователей была неоднозначной.

На первом снимке артистка позирует в белье, из которого как бы случайно выпадает обнаженная грудь. И если на нескольких снимках голую грудь хоть как-то зафотошопили, то на одном забыли. Поэтому контент сразу становится с отметкой 18+.

Также на паре фото Мадонна позирует в странных позах, в частности демонстрируя обнаженные ягодицы.

— Ангел наблюдает за мной, — подписала снимки артистка.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на фото Мадонны. На них видно изобилие фотошопа, поэтому многие писали именно об этом. Также некоторых комментаторов возмутил уровень откровенности.

Что пишут пользователи в комментариях: