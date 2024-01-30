Українська співачка Надя Дорофєєва показала фото в сукні та заговорила про жіночність.

Надя Дорофєєва постала в новому образі

На особистій сторінці в Instagram артистка опублікувала серію фото, на яких позує в червоній короткій сукні з відвертим вирізом, що підкреслює її бюст. Свій образ Надя доповнила яскравим макіяжем та зачіскою з ефектом мокрого волосся.

Дорофєєва згадала, як раніше всі дівчата ходили на підборах. За словами артистки, з часом все змінилося, і всі почали цінувати комфорт і більше приймати себе.

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Наді подобається цей тренд на зручність, однак, зізнається, що іноді хочеться відчути себе справжньою леді.

– Буду відверта – іноді все ж хочеться побути леді, бо це якийсь миттєвий ефект перетворення. І всі такі одразу – огооо, вааау! Ось на фотосесії я прям кайфонула, а ще більше кайфонула після, коли зняла все це і вдягнула свої улюблені комфортні речі. Ось вам і трансформація жіночності, – написала Дорофєєва.

У коментарях користувачі оцінили фото Наді та зазначили, що цей образ їй дуже личить.