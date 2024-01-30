Украинская певица Надя Дорофеева показала фото в платье и заговорила о женственности.

Надя Дорофеева предстала в новом образе

На личной странице в Instagram артистка опубликовала серию фото, на которых позирует в красном коротком платье с откровенным вырезом, подчеркивающим ее бюст. Свой образ Надя дополнила ярким макияжем и прической с эффектом мокрых волос.

Дорофеева вспомнила, как раньше все девушки ходили на каблуках. По словам артистки, со временем все изменилось, и все начали ценить комфорт и больше принимать себя.

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Наде нравится этот тренд на удобство, однако, признается, что иногда хочется почувствовать себя настоящей леди.

— Буду откровенна — иногда все же хочется побыть леди, потому что это какой-то мгновенный эффект преобразования. И все такие сразу — огоооо, вааау! Вот на фотосессии я прям кайфонула, а еще больше кайфонула после, когда сняла все это и надела свои любимые комфортные вещи. Вот вам и трансформация женственности, — написала Дорофеева.

В комментариях пользователи оценили фото Нади и отметили, что этот образ ей очень идет.