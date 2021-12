Найбагатша людина у світі Ілон Маск розповів про свій капітал. Глава Tesla вважає, що його багатство не є якоюсь глибокою таємницею, а вирахувати свої податки він зміг би за кілька годин.

Про це він розповів в інтерв’ю The Babylon Bee. Маск заявив світові, що його статки у розмірі понад $245 млрд не заховані в якихось офшорних рахунках, а активи не замішані в різних податкових махінаціях.

Раніше цього місяця сенатор Елізабет Уоррен, штат Массачусетс, написала у Twitter, що Маск уникає обов’язкових виплат, оскільки у 2018 році він не сплачував федеральний прибутковий податок.

Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else. https://t.co/jqQxL9Run6

— Elizabeth Warren (@SenWarren) December 13, 2021