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Ілон Маск зробив заяву про свої мільярди: без офшор та махінацій

23 Грудня 2021, 13:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Найбагатша людина у світі Ілон Маск розповів про свій капітал. Глава Tesla вважає, що його багатство не є якоюсь глибокою таємницею, а вирахувати свої податки він зміг би за кілька годин.

Про це він розповів в інтерв’ю The Babylon Bee. Маск заявив світові, що його статки у розмірі понад $245 млрд не заховані в якихось офшорних рахунках, а активи не замішані в різних податкових махінаціях.

Раніше цього місяця сенатор Елізабет Уоррен, штат Массачусетс, написала у Twitter, що Маск уникає обов’язкових виплат, оскільки у 2018 році він не сплачував федеральний прибутковий податок.

Нагадаємо, що мільярдер виплатить податків на $11 млрд за 2021 рік. Це один із найбільших чеків на обов’язкові збори в історії США.

Таку суму глава Tesla виплатить через зміну законів у США. Мільярдери мають сплачувати податки за подорожчання акцій, навіть якщо їх не планують продавати.

Оскільки Маск не отримує зарплати з керівництва Tesla та SpaceX, йому довелося продати 10% акцій від частки володіння автомобільної компанії.

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Джерело
CNBC
Теги
SpaceX , Tesla , Ілон Маск
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