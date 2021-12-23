Найбагатша людина у світі Ілон Маск розповів про свій капітал. Глава Tesla вважає, що його багатство не є якоюсь глибокою таємницею, а вирахувати свої податки він зміг би за кілька годин.

Про це він розповів в інтерв’ю The Babylon Bee. Маск заявив світові, що його статки у розмірі понад $245 млрд не заховані в якихось офшорних рахунках, а активи не замішані в різних податкових махінаціях.

Раніше цього місяця сенатор Елізабет Уоррен, штат Массачусетс, написала у Twitter, що Маск уникає обов’язкових виплат, оскільки у 2018 році він не сплачував федеральний прибутковий податок.

Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else. https://t.co/jqQxL9Run6 — Elizabeth Warren (@SenWarren) December 13, 2021

Нагадаємо, що мільярдер виплатить податків на $11 млрд за 2021 рік. Це один із найбільших чеків на обов’язкові збори в історії США.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

Таку суму глава Tesla виплатить через зміну законів у США. Мільярдери мають сплачувати податки за подорожчання акцій, навіть якщо їх не планують продавати.

Оскільки Маск не отримує зарплати з керівництва Tesla та SpaceX, йому довелося продати 10% акцій від частки володіння автомобільної компанії.