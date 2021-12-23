Самый богатый человек в мире Илон Маск рассказал о своем капитале. Глава Tesla считает, что его богатство не является какой-то глубокой тайной, а вычесть свои налоги он смог бы за несколько часов.

Об этом он рассказал в интервью изданию The Babylon Bee. Маск заявил миру, что его состояние в размере более $245 млрд не спрятано в каких-либо офшорных счетах, а активы не замешаны в различных налоговых махинациях.

Ранее в этом месяце сенатор Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, написала в Twitter, что Маск избегает обязательных выплат, поскольку в 2018 году он не платил федеральный подоходный налог.

Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else. https://t.co/jqQxL9Run6 — Elizabeth Warren (@SenWarren) December 13, 2021

Напомним, что миллиардер выплатит налогов на $11 млрд за 2021 год. Это один из самых крупных чеков на обязательные сборы в истории США.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

Такую сумму глава Tesla выплатит из-за смены законов в США. Миллиардеры должны платить налоги за подорожание акций, даже если их не планируют продавать.

Поскольку Маск не получает зарплаты с руководства Tesla и SpaceX, ему пришлось продать 10% акций от своей доли владения автомобильной компании.