Самый богатый человек в мире Илон Маск рассказал о своем капитале. Глава Tesla считает, что его богатство не является какой-то глубокой тайной, а вычесть свои налоги он смог бы за несколько часов.

Об этом он рассказал в интервью изданию The Babylon Bee. Маск заявил миру, что его состояние в размере более $245 млрд не спрятано в каких-либо офшорных счетах, а активы не замешаны в различных налоговых махинациях.

Ранее в этом месяце сенатор Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, написала в Twitter, что Маск избегает обязательных выплат, поскольку в 2018 году он не платил федеральный подоходный налог.

Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else. https://t.co/jqQxL9Run6

— Elizabeth Warren (@SenWarren) December 13, 2021