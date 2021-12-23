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Илон Маск сделал заявление о своих миллиардах: без офшор и махинаций

23 декабря 2021, 13:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Самый богатый человек в мире Илон Маск рассказал о своем капитале. Глава Tesla считает, что его богатство не является какой-то глубокой тайной, а вычесть свои налоги он смог бы за несколько часов.

Об этом он рассказал в интервью изданию The Babylon Bee. Маск заявил миру, что его состояние в размере более $245 млрд не спрятано в каких-либо офшорных счетах, а активы не замешаны в различных налоговых махинациях.

Ранее в этом месяце сенатор Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, написала в Twitter, что Маск избегает обязательных выплат, поскольку в 2018 году он не платил федеральный подоходный налог.

Напомним, что миллиардер выплатит налогов на $11 млрд за 2021 год. Это один из самых крупных чеков на обязательные сборы в истории США.

Такую сумму глава Tesla выплатит из-за смены законов в США. Миллиардеры должны платить налоги за подорожание акций, даже если их не планируют продавать.

Поскольку Маск не получает зарплаты с руководства Tesla и SpaceX, ему пришлось продать 10% акций от своей доли владения автомобильной компании.

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Источник
CNBC
Теги
SpaceX , Tesla , Илон Маск
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