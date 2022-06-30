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Ілон Маск зник із соцмереж: пропустив власний день народження

30 Червня 2022, 14:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Глава Tesla Ілон Маск раптово зник із мережі. Вже 8 днів він не виявляє активності у Twitter, хоча до цього він спілкувався з фанатами на щоденній основі.

Остання публікація датується 22 червня – тоді він відповів на суперечку між SpaceX та Федеральною комісією зі зв’язку США (FCC) з приводу супутникової системи Starlink.

Зараз дивляться

За період відсутності Маск пропустив досягнення позначки в 100 млн підписників у Twitter, а також свій день народження – 28 червня йому виповнилося 51 рік.

Раніше мільярдер уже відпочивав від соцмереж, але це тривало кілька днів. Зазвичай він робив це після негативних наслідків для Tesla чи SpaceX через свої висловлювання у Twitter.

Цього разу мовчання Маска викликає інтерес на фоні проблем із придбанням соцмережі мільярдером. На початку літа співробітники SpaceX також розкритикували мільярдера за активне використання соцмереж – вони заявили, що активність Ілона надмірна, і компанія має критичні проблеми, які потрібно вирішити.

– Як наш генеральний директор і найпомітніший представник, Ілон вважається особою SpaceX – кожен твіт, який відправляє Ілон, є фактично публічною заявою компанії, – повідомлялося в листі співробітників.

Коли мільярдер знову з’явиться у мережі – невідомо. Можливо, але нагадає про себе в мережі після покупки Twitter або будь-якої іншої важливої ​​події.

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Джерело
Metro
Теги
Twitter Ілон Маск
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