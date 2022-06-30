Ілон Маск зник із соцмереж: пропустив власний день народження

Глава Tesla Ілон Маск раптово зник із мережі. Вже 8 днів він не виявляє активності у Twitter, хоча до цього він спілкувався з фанатами на щоденній основі.

Остання публікація датується 22 червня – тоді він відповів на суперечку між SpaceX та Федеральною комісією зі зв’язку США (FCC) з приводу супутникової системи Starlink.

Their attempt to bait and switch satellite spectrum for cellular spectrum is super shady and unethical. If they are successful, it would hurt the least served and completely unserved of the world. Very messed up. — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2022

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За період відсутності Маск пропустив досягнення позначки в 100 млн підписників у Twitter, а також свій день народження – 28 червня йому виповнилося 51 рік.

Раніше мільярдер уже відпочивав від соцмереж, але це тривало кілька днів. Зазвичай він робив це після негативних наслідків для Tesla чи SpaceX через свої висловлювання у Twitter.

Цього разу мовчання Маска викликає інтерес на фоні проблем із придбанням соцмережі мільярдером. На початку літа співробітники SpaceX також розкритикували мільярдера за активне використання соцмереж – вони заявили, що активність Ілона надмірна, і компанія має критичні проблеми, які потрібно вирішити.

– Як наш генеральний директор і найпомітніший представник, Ілон вважається особою SpaceX – кожен твіт, який відправляє Ілон, є фактично публічною заявою компанії, – повідомлялося в листі співробітників.

Коли мільярдер знову з’явиться у мережі – невідомо. Можливо, але нагадає про себе в мережі після покупки Twitter або будь-якої іншої важливої ​​події.