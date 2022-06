Ілон Маск зник із соцмереж: пропустив власний день народження

Глава Tesla Ілон Маск раптово зник із мережі. Вже 8 днів він не виявляє активності у Twitter, хоча до цього він спілкувався з фанатами на щоденній основі.

Остання публікація датується 22 червня – тоді він відповів на суперечку між SpaceX та Федеральною комісією зі зв’язку США (FCC) з приводу супутникової системи Starlink.

Their attempt to bait and switch satellite spectrum for cellular spectrum is super shady and unethical.

If they are successful, it would hurt the least served and completely unserved of the world. Very messed up.

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2022