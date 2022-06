Илон Маск исчез из соцсетей: пропустил собственный день рождения

Глава Tesla Илон Маск внезапно исчез из сети. Уже 8 дней он не проявляет активность в Twitter, хотя до этого он общался с фанатами на ежедневной основе.

Последняя публикация датируется 22 июня — тогда он ответил на спор между SpaceX и Федеральной комиссией по связи США (FCC) по поводу спутниковой системы Starlink.

Their attempt to bait and switch satellite spectrum for cellular spectrum is super shady and unethical.

If they are successful, it would hurt the least served and completely unserved of the world. Very messed up.

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2022