Илон Маск исчез из соцсетей: пропустил собственный день рождения

Глава Tesla Илон Маск внезапно исчез из сети. Уже 8 дней он не проявляет активность в Twitter, хотя до этого он общался с фанатами на ежедневной основе.

Последняя публикация датируется 22 июня — тогда он ответил на спор между SpaceX и Федеральной комиссией по связи США (FCC) по поводу спутниковой системы Starlink.

Their attempt to bait and switch satellite spectrum for cellular spectrum is super shady and unethical. If they are successful, it would hurt the least served and completely unserved of the world. Very messed up. — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2022

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За период отсутствия, Маск пропустил достижение отметки в 100 млн подписчиков в Twitter, а также свой день рождения — 28 июня ему выполнилось 51 год.

Ранее миллиардер уже отдыхал от соцсетей, но это длилось по несколько дней. Обычно он делал это после негативных последствий для Tesla или SpaceX из-за своих высказываний в Twitter.

В этот раз молчание Маска вызывает интерес на фоне проблем с приобретением соцсети миллиардером. В начале лета сотрудники SpaceX также раскритиковали миллиардера за активное использование соцсетей — они заявили, что активность Илона чрезмерная, и у компании есть критические проблемы, которые нужно решить.

— Как наш генеральный директор и самый видный представитель, Илон считается лицом SpaceX — каждый твит, который отправляет Илон, является де-факто публичным заявлением компании, — сообщалось в письме сотрудников.

Когда миллиардер снова появится в сети — неизвестно. Возможно, но напомнит о себе в сети после покупки Twitter или любом другом важном событии.