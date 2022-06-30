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Илон Маск исчез из соцсетей: пропустил собственный день рождения

30 июня 2022, 14:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Глава Tesla Илон Маск внезапно исчез из сети. Уже 8 дней он не проявляет активность в Twitter, хотя до этого он общался с фанатами на ежедневной основе.

Последняя публикация датируется 22 июня — тогда он ответил на спор между SpaceX и Федеральной комиссией по связи США (FCC) по поводу спутниковой системы Starlink.

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За период отсутствия, Маск пропустил достижение отметки в 100 млн подписчиков в Twitter, а также свой день рождения — 28 июня ему выполнилось 51 год.

Ранее миллиардер уже отдыхал от соцсетей, но это длилось по несколько дней. Обычно он делал это после негативных последствий для Tesla или SpaceX из-за своих высказываний в Twitter.

В этот раз молчание Маска вызывает интерес на фоне проблем с приобретением соцсети миллиардером. В начале лета сотрудники SpaceX также раскритиковали миллиардера за активное использование соцсетей — они заявили, что активность Илона чрезмерная, и у компании есть критические проблемы, которые нужно решить.

— Как наш генеральный директор и самый видный представитель, Илон считается лицом SpaceX — каждый твит, который отправляет Илон, является де-факто публичным заявлением компании, — сообщалось в письме сотрудников.

Когда миллиардер снова появится в сети — неизвестно. Возможно, но напомнит о себе в сети после покупки Twitter или любом другом важном событии.

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Источник
Metro
Теги
Twitter Илон Маск
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