Американський мільярдер і глава SpaceX Ілон Маск проінструктував співробітників Tesla з приводу його скандальної теми із покупкою соціальної мережі Twitter.

Спроба підприємця купити соцмережу та зробити її приватною вплинула на компанію. По-перше, бізнесмен продав акції Tesla, щоб профінансувати придбання, що негативно вплинуло на акції та, відповідно, моральний дух співробітників.

По-друге, навколо придбання ходило багато суперечок, що стосувалися політичного рівня та співробітників Tesla.

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Один зі співробітників компанії на зборах запитав Маска, як проблеми з Twitter впливають на працівників Tesla і що він може зробити, щоб убезпечити їх від цього.

– Ну, ти знаєш. Ігноруйте Twitter. Ігнорувати. Ігнорувати, – сказав підприємець.

Потім Маск виступив із пропозицією купити компанію соціальних мереж і спробувати перетворити їх на платформу для свободи слова. Під час презентації він згадав, що прагне того, щоб близько 80% американців були на платформі.

Раніше ми писали, що Ілон Маск хоче звільнити тисячі працівників Tesla. Бізнесмен заявив, що має погане передчуття щодо економіки, тому він хоче скоротити 10% співробітників корпорації.