Ілон Маск не хоче перебувати у раді директорів Twitter, вирішуючи долю соцмережі. Після придбання 9,2% акцій сервісу він мав можливість впливати на роботу проєкту, але від цього відмовився.

Про це заявив генеральний директор Twitter Параг Агравал. Раніше він повідомляв, що на тлі придбання акцій компанії Маск став найбільшим акціонером і входитиме до ради директорів.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022