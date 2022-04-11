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Ілон Маск відмовився від керівництва Twitter: вистачає своїх компаній

11 Квітня 2022, 13:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ілон Маск відмовився від керівництва Twitter: вистачає своїх компаній
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск не хоче перебувати у раді директорів Twitter, вирішуючи долю соцмережі. Після придбання 9,2% акцій сервісу він мав можливість впливати на роботу проєкту, але від цього відмовився.

Про це заявив генеральний директор Twitter Параг Агравал. Раніше він повідомляв, що на тлі придбання акцій компанії Маск став найбільшим акціонером і входитиме до ради директорів.

– Я вважаю, що це на краще. Ми цінуємо і завжди цінуватимемо внесок наших акціонерів, незалежно від того, входять вони до нашої ради директорів чи ні. Ілон – наш найбільший акціонер, і ми будемо відкриті для його пропозицій, – додав Параг.

Схоже, Маск не хоче брати на себе відповідальність за роботу соцмережі – йому подобається спілкуватися з публікою на рівних, ставлячи 80-мільйонній аудиторії різні питання та обговорюючи те, що відбувається у світі.

Раніше він уже запитував у користувачів Twitter про можливості введення кнопки редагування — вона буде корисною для тих, хто хоче змінити суть своїх повідомлень або виправити помилки. Через день після заяв мільярдера, керівництво соцмережі заявило про додавання такої функції в майбутньому.

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Теги
Twitter , Ілон Маск
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