Илон Маск не хочет состоять в совете директоров Twitter, решая судьбу соцсети. После приобретения 9,2% акций сервиса у него была возможность влиять на работу проекта, но от этого отказался.

Об этом заявил геренальный директор Twitter Параг Агравал. Ранее он сообщал, что на фоне приобретения акций компании Маск стал крупнейшим акционером, и будет входить в совет директоров.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022