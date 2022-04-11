Илон Маск не хочет состоять в совете директоров Twitter, решая судьбу соцсети. После приобретения 9,2% акций сервиса у него была возможность влиять на работу проекта, но от этого отказался.

Об этом заявил геренальный директор Twitter Параг Агравал. Ранее он сообщал, что на фоне приобретения акций компании Маск стал крупнейшим акционером, и будет входить в совет директоров.

— Я считаю, что это к лучшему. Мы ценим и всегда будем ценить вклад наших акционеров, независимо от того, входят они в наш совет директоров или нет. Илон — наш крупнейший акционер, и мы будем открыты для его предложений, — добавилп Параг.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022

Похоже, Маск не хочет брать на себя ответственность за работу соцсети — ему нравится общаться с публикой на равных, задавая 80-миллионной аудитории различные вопросы и обсуждая происходящее в мире.

Ранее он уже спрашивал у пользователей Twitter о возможностях введения кнопки редактирования — она будет полезной для тех, кто хочет изменить суть своих сообщений, или исправить ошибки. Спустя день после заявлений миллиардера, руководство соцсети заявило о добавлении такой функции в будущем.