Актриса Ембер Герд, відома скандальним розлученням з Джонні Деппом, засвітилася в першому офіційному трейлері стрічки Аквамен і загублене королівство (Aquaman and the Lost Kingdom). Вона зʼявляється наприкінці трейлера, що його представили 14 вересня.

Фільм має стати різдвяним подарунком для фанатів, які чекали на його вихід довгі пʼять років. Премʼєру стрічки Аквамен і загублене королівство заплановано на 20 грудня 2023 року.

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Перед глядачами на екрані зʼявляться Джейсон Момоа, Патрік Вілсон, Яхья Абдул-Матін II, Ніколь Кідман, Віллем Дефо, Дольф Лундґрен та, власне, Ембер Герд. Саме її участь наробила додаткового галасу навколо фільму, адже це перший великий проєкт акторки після гучного розлучення з Джонні Деппом. За цим процесом спостерігав без перебільшення увесь світ.

Спочатку Герд повідомила, що її виключили з Аквамена, проте вона боролася за те, щоби залишитись у фільмі.

– Мені дали нову версію сценарію, з якого вилучили чимало сцен з моєю участю. Навіть не знаю, скільки мені залишили в результаті, – резюмувала акторка.

Шанувальники пригод супергероя, що майстерно володіє тризубом, уже не дочекаються виходу стрічки на великі екрани.

Ооооо! Епічний пафос та спецефекти! Все як я люблю!

Кіно з тризубом завжди цікаве! !

! Нормальний трейлер. Класне озвучення. Очікуємо.

Утім, є й ті, хто саме через присутність Герд планує проігнорувати премʼєру.

Засвітилася Ембер Герд. Фільм можна сміливо бойкотувати.

Вони не прибрали Ембер Герд? Не піду на фільм принципово.

Режисером стрічки став Джеймс Ван. У новій частині Аквамен битиметься із суперлиходієм на імʼя Чорна Манта, що хоче помститися за смерть батька та знищити супротивника.