Іллі Варламову зняли заборону на в’їзд в Україну

Служба безпеки України не стала продовжувати заборону на в’їзд в Україну російському відеоблогеру Іллі Варламову.

Термін п’ятирічної заборони закінчився на початку листопада. У СБУ вирішили його не продовжувати, проте запевнили, що у разі в’їзду блогера до України його перевірять на відвідування тимчасово окупованих територій. Якщо Варламов бував на них, то йому знову заборонять в’їзд в нашу країну терміном на три роки.

Варто зазначити, що нещодавно Ілля Варламов оприлюднив на своєму YouTube-каналі фільм про Україну, а саме історію незалежності.

Кінострічка не тільки перекручує та замовчує важливі факти, а й містить елементи пропаганди.

Фільм не сподобався українцям і викликав обурення.

Нагадаємо, що в 2017 році Іллі Варламову був заборонений в’їзд в Україну терміном на п’ять років. Після цього він повідомив, що не бував у Луганській чи Донецькій областях, проте відвідував окупований Росією Крим.

Однак у 2017 році після заборони на в’їзд Варламов написав у Twitter, що його пустили в Україну і він перебуває в Одесі.

Блогер знімає відео, більшість яких присвячена темі урбаністики. Також він відомий фоторепортажами з акцій політичної опозиції в Росії та світі.