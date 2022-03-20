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Идите домой, пока живы: Андрей Хливнюк призвал агрессоров сдаваться в плен

20 марта 2022, 14:24
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Идите домой, пока живы: Андрей Хливнюк призвал агрессоров сдаваться в плен

Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк призвал российских агрессоров сложить оружие и сдаться в плен. По словам музыканта, только так они смогут вернуться в свои семьи живыми и здоровыми.

Сейчас Андрей находится в теробороне. Говорит, что за все дни сопротивления фашистской федерации, денацифицировать путинской армии удалось только детские садики и жилые дома.

— Захватить удалось только несколько дорог, на которых их жгут как листья бабушки осенью или весной. Никто этого не забудет, не простит. Это надо очень четко понимать. Поэтому, если вы каким-то образом оказались в Украине, если вы каким-то образом были направлены сюда убивать и грабить, и не хотите этого, понимаете, что это преступления, у которого нет срока давности — сдавайтесь в плен, бросайте оружия, — подчеркнул Хливнюк.

Он призвал агрессоров уходить домой, пока что еще живыми и здоровыми к своим семьям. Также артист подытожил, что все уже давно стало понятно, что эта за так называемая спецоперация Путина.

Андрей Хливнюк один из первых, кто из звезд взял оружие в руки. Он призвал всех вступать в ряды территориальной обороны и уничтожать агрессоров. Кто из украинских звезд взял в руки оружие — читайте на Фактах ICTV.

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Фото: Андрей Хливнюк

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