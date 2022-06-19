Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Ідея прийшла до продажу кубка Kalush Orchestra: Данилко виставить на аукціон авто Фредді Мерк’юрі

19 Червня 2022, 22:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Данилко

Артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) сказав, що хоче виставити на аукціон машину Фредді Мерк’юрі, яку він придбав у Лондоні.

За словами музиканта, він жодного разу не бачив автомобіль наживо, лише платить за паркування. Каже, машина британського співака має великий попит у Лондоні, тому він вирішив її продати.

– У машині лежить його парфум та серветки. Навіть його сестра знає, хто купив авто, оскільки вона зняла б лот, якби їй не сподобалася людина. Хотіла, щоб машина належала творчій людині… Я думаю виставити її на аукціон, цим займаються люди, отримані гроші з продажу я віддам на якусь конкретну історію, – зазначив Данилко.

Зараз дивляться

Артист сказав, що до нього ця ідея прийшла до того, як гурт Kalush Orchestra продав свій переможний кубок Євробачення 2022.

Зазначимо, що Андрій Данилко прихильник творчості Фредді Мерк’юрі. У 2013 році придбав на аукціоні в Бірмінгемі (Велика Британія) раритетний Rolls-Royce 1974 року випуску, що належав легендарному солісту гурту Queen.

Читайте також:
Ідея прийшла до продажу кубка Kalush Orchestra: Данилко виставить на аукціон авто Фредді Мерк’юріНаші бабусі не могли чути німецької мови: Данилко про заборону російської музики

Теги
Андрій Данилко
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь