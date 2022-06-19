Артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) сказав, що хоче виставити на аукціон машину Фредді Мерк’юрі, яку він придбав у Лондоні.
За словами музиканта, він жодного разу не бачив автомобіль наживо, лише платить за паркування. Каже, машина британського співака має великий попит у Лондоні, тому він вирішив її продати.
– У машині лежить його парфум та серветки. Навіть його сестра знає, хто купив авто, оскільки вона зняла б лот, якби їй не сподобалася людина. Хотіла, щоб машина належала творчій людині… Я думаю виставити її на аукціон, цим займаються люди, отримані гроші з продажу я віддам на якусь конкретну історію, – зазначив Данилко.
Артист сказав, що до нього ця ідея прийшла до того, як гурт Kalush Orchestra продав свій переможний кубок Євробачення 2022.
Зазначимо, що Андрій Данилко прихильник творчості Фредді Мерк’юрі. У 2013 році придбав на аукціоні в Бірмінгемі (Велика Британія) раритетний Rolls-Royce 1974 року випуску, що належав легендарному солісту гурту Queen.