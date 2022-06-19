Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) сказал, что хочет выставить на аукцион машину Фредди Меркьюри, которую он приобрел в Лондоне.

По словам музыканта, он ни разу не видел автомобиль вживую, лишь платит за парковку. Говорит, машина британского певца пользуется большим спросом в Лондоне, поэтому он решил ее продать.

— В машине лежит его парфюм и салфетки. Даже его сестра знает, кто купил авто, поскольку она сняла бы лот, если бы ей не понравился человек. Хотела, чтобы машина принадлежала творческому человеку… Я думаю выставить ее на аукцион, этим занимаются люди, полученные деньги с продажи я отдам на какую-то конкретную историю, — отметил Данилко.

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Артист сказал, что к нему эта идея пришла до того, как группа Kalush Orchestra продала свой победный кубок Евровидения 2022.

Отметим, что Андрей Данилко поклонник творчества Фредди Меркьюри. В 2013 году приобрел на аукционе в Бирмингеме (Великобритания) раритетный Rolls-Royce 1974 выпуска, принадлежавший легендарному солисту группы Queen.