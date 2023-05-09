Ноа Кірел із піснею Unicorn виступила в першому півфіналі Євробачення 2023. Представниця Ізраїлю вийшла на сцену під номером дев’ять.

Свій виступ Ноа Кірел розпочала у величезній “коробці”, освітленій світлодіодами, створивши на сцені оптичну ілюзію.

Сама ж Ноа Кірел з’явилася перед глядачами у сріблястому бюстгальтері з чорними вставками та широких штанах, які згодом перетворились на шорти.

Номер для пісні Unicorn тримав увагу до останніх хвилин – виступ нагадав танцювальну інтерлюдію, сповнену енергії та акробатичних трюків.

Ноа Кірел із піснею Unicorn серед фаворитів цьогорічного Євробачення. Букмекери переконані, що співачка з Ізраїлю буде в десятці найкращих.

Нагадаємо, у першому півфіналі Євробачення 2023 на сцену вийдуть 15 учасників. За результатами телеголосування стануть відомі країни, які потраплять у фінал.

Другий півфінал конкурсу запланований на 11 травня. Хто стане переможцем Євробачення 2023, дізнаємося вже у фіналі 13 травня.

Україна як країна-переможець минулорічного конкурсу автоматично потрапила у фінал – гурт Tvorchi вийде на сцену Ліверпуль-арени під номером 19.

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