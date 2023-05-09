Ноа Кирел с песней Unicorn выступила в первом полуфинале Евровидения 2023. Представительница Израиля вышла на сцену под номером девять.
Свое выступление Ноа Кирел начала в огромной “коробке”, освещенной светодиодами, создав на сцене оптическую иллюзию.
Сама же Ноа Кирел появилась перед зрителями в серебристом бюстгальтере с черными вставками и широких брюках, которые позже превратились в шорты.
Номер для песни Unicorn держал внимание до последних минут — выступление напомнило танцевальную интерлюдию, полную энергии и акробатических трюков.
Ноа Кирел с песней Unicorn среди фаворитов нынешнего Евровидения. Букмекеры убеждены, что певица из Израиля будет в десятке лучших.
Напомним, в первом полуфинале Евровидения 2023 на сцену выйдут 15 участников. По результатам телеголосования станут известны страны, которые попадут в финал.
Второй полуфинал конкурса запланирован на 11 мая. Кто станет победителем Евровидения 2023, узнаем уже в финале 13 мая.
Украина как страна-победитель прошлогоднего конкурса автоматически попала в финал — группа Tvorchi выйдет на сцену Ливерпуль-арены под номером 19.