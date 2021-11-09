ICTV розкрив ім’я ведучого Хто хоче стати мільйонером?

Нещодавно канал ICTV сколихнув новиною про повернення унікального інтелектуального шоу Хто хоче стати мільйонером? А сьогодні він розкриває ім’я його ведучого.

Заробити гроші власним розумом учасники спробують у грі з народним артистом України Стасом Бокланом.

– Я вперше буду у ролі ведучого, до того ж такого масштабного міжнародного шоу. Звісно, відчуваю відповідальність, тому в нас із командою вже йде серйозна підготовка. Точно не буду суворим наглядачем, буду підтримувати, але, зрозуміло, без підказок. У нервових ситуаціях намагатимуся заспокоїти, до кожного гравця шукатиму індивідуальний підхід. Як вести себе, остаточно зрозумію вже в кріслі перед гравцем, – говорить Стас Боклан.

Команда шоу активно проводить кастинги, тому шанс потрапити у прямі ефіри є у кожного, хто заповнить анкету.

На майбутніх гравців очікує добре відома гра, яка не залишить байдужим жодного члена родини. Редактори програми підготували цікаві запитання, які не потребують від учасників наукових ступенів, але перевірять їхню допитливість та уважність.

Цієї осені на телеканалі ICTV відбудеться повернення легендарної програми Хто хоче стати мільйонером?

На глядачів чекає шоу поза часом, для якого не існує вікових обмежень чи соціальних статусів.

Очікуйте грандіозну прем’єру Хто хоче стати мільйонером? в ефірі ICTV вже незабаром!