Цієї осені на телеканалі ICTV відбудеться повернення легендарної програми Хто хоче стати мільйонером?

На глядачів чекає шоу поза часом, для якого не існує вікових обмежень чи соціальних статусів.

Формат проекту існує вже понад 20 років, він виходив у десятках країн. Але попри це, він залишається незмінно популярним.

Творці шоу запевняють, що мільйон може виграти буквально кожен, використовуючи лише свій розум та життєвий досвід.

– Ми впевнені, після прем’єри Хто хоче стати мільйонером? на ICTV одвічне питання Хто в домі головний? відійде на другий план. Усі – від школярів до батьків та бабусь із дідусями – змагатимуться за звання найрозумнішого, відповідаючи на запитання разом із гравцем, – сказала продюсер ICTV Тетяна Гребенік.

Команда редакторів вже працює над запитаннями для гри. Вони будуть доступними кожному, тому для участі не обов’язково мати магістерський ступінь.

ICTV вже підписав угоду з правовласниками формату телешоу компанією Sony Pictures Television, а студію почали облаштовувати до прем’єри. Незабаром стане відомо ім’я ведучого.

Кастинг для участі у шоу Хто хоче стати мільйонером вже розпочався. Для того, щоб випробувати свої сили потрібно заповнити анкету.