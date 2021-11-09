ICTV раскрыл имя ведущего Кто хочет стать миллионером?

Недавно канал ICTV удивил новостью о возвращении уникального интеллектуального шоу Кто хочет стать миллионером? А сегодня он раскрывает имя его ведущего.

Заработать деньги своим умом участники попробуют в игре с народным артистом Украины Стасом Бокланом.

— Я впервые буду в роли ведущего, к тому же столь масштабного международного шоу. Конечно, чувствую ответственность, поэтому у нас с командой уже идет серьезная подготовка. Точно не буду строгим надзирателем, буду поддерживать, но, разумеется, без подсказок. В нервных ситуациях постараюсь успокоить, к каждому игроку буду искать индивидуальный подход. Как вести себя, окончательно пойму уже в кресле перед игроком, – говорит Стас Боклан.

Команда шоу активно проводит кастинги, поэтому шанс попасть в прямые эфиры есть у каждого, кто заполнит анкету.

Будущих игроков ожидает хорошо известная игра, которая не оставит равнодушным ни одного члена семьи. Редакторы программы подготовили интересные вопросы, которые не требуют от участников научных степеней, но проверяют их любознательность и внимательность.

Этой осенью на телеканале ICTV состоится возвращение легендарной программы Кто хочет стать миллионером?

Зрителей ждет шоу вне времени, для которого не существует возрастных ограничений или социальных статусов.

Ожидайте грандиозную премьеру Кто хочет стать миллионером? в эфире ICTV уже скоро!